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Citizens Financial signale un incident concernant les données d'un tiers, mais affirme que ses activités n'ont pas été affectées
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 04:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Citizens Financial CFG.N a déclaré mardi qu'elle gérait un incident concernant des données extraites d'un fournisseur tiers.

La banque a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve d'un accès non autorisé à son réseau et que ses opérations se poursuivaient normalement.

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