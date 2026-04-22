Citizens Financial signale un incident concernant les données d'un tiers, mais affirme que ses activités n'ont pas été affectées

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Citizens Financial CFG.N a déclaré mardi qu'elle gérait un incident concernant des données extraites d'un fournisseur tiers.

La banque a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve d'un accès non autorisé à son réseau et que ses opérations se poursuivaient normalement.