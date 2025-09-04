Citigroup transfère 80 milliards de dollars d'actifs à BlackRock

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Citigroup C.N a transféré 80 milliards de dollars d'actifs de son unité de gestion de patrimoine à BlackRock BLK.N , a déclaré la banque américaine jeudi.