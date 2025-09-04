Citigroup transfère 80 milliards de dollars d'actifs à BlackRock

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
information fournie par AFP Video•04.09.2025•15:18•
Un des funiculaires emblématiques de Lisbonne a déraillé, faisant près d'une vingtaine de morts mercredi dans un quartier très touristique du centre-ville, une "tragédie sans précédent" selon le maire de la capitale portugaise.
information fournie par Boursorama avec AFP•04.09.2025•15:17•
Le déficit commercial des Etats-Unis s'est de nouveau creusé au mois de juillet, sous l'effet d'une hausse notable des importations, juste avant l'entrée en vigueur des droits de douane présentés improprement comme "réciproques" par le président américain Donald ...
Lire la suite
information fournie par AFP Video•04.09.2025•15:15•
L'administration Trump s'en prend aux institutions d'enseignement supérieur aux Etats-Unis, comme le font les gouvernements autoritaires pour étouffer toute pensée indépendante, affirme Claudine Gay, l'ex-présidente de l'université d'Harvard.
