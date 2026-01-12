Citigroup s'apprête à supprimer environ 1 000 emplois, selon Bloomberg News

information fournie par Reuters • 12/01/2026 à 21:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Citigroup C.N s'apprête à supprimer environ 1 000 emplois cette semaine, a rapporté lundi Bloomberg News, citant des personnes familières avec le sujet.