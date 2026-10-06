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Citigroup revoit à la hausse ses prévisions concernant le marché des processeurs, les portant à 300 milliards de dollars, grâce à la croissance de l'IA agentique
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 15:26

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre - ** Mardi, Citigroup a revu à la hausse ses prévisions concernant le marché total adressable des processeurs (CPU) pour 2030, le faisant passer de 237 milliards de dollars à 300 milliards de dollars, en invoquant le lancement récent de plusieurs agents d’IA personnels, notamment Muse, Dots, Instinct, GrokBot et GeminiSpark

** La société de courtage considère que l’IA agentique pourrait constituer un moteur de la demande informatique bien plus important que les chatbots traditionnels et prévoit que le marché des processeurs passera de 29 milliards de dollars en 2025 à 300 milliards de dollars d’ici 2030

** Selon elle, l’IA agentique s’impose comme une nouvelle application des processeurs, qui prennent de plus en plus en charge le raisonnement, le traitement des données et la sécurité nécessaires au fonctionnement des agents IA autonomes

** Citigroup a également relevé son objectif de cours pour AMD AMD.O de 575 à 800 dollars , ce qui implique un potentiel de hausse de 26,6 % par rapport à son dernier cours de clôture

** Il ajoute qu’AMD sera le principal bénéficiaire d’un rebond de la demande de processeurs, Meta figurant parmi ses plus gros clients dans le domaine des serveurs, et désigne Intel

INTC.O comme bénéficiaire secondaire

** AMD prévoit d’augmenter fortement l’offre de puces en 2027 pour répondre à la demande croissante en IA, a déclaré mardi la directrice générale Lisa Su, ajoutant que la société travaillait avec ses fournisseurs pour accélérer la production de processeurs et de cartes graphiques

** Citigroup indique que les processeurs deviennent un goulot d’étranglement, car l’IA agentique nécessite une capacité de processeur de plus en plus importante par rapport aux cartes graphiques.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 06/10/2026 à 15:26:40.

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