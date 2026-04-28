Citigroup revoit à la hausse ses prévisions concernant le marché de l'IA, qui devrait dépasser les 4.000 milliards de dollars grâce à son adoption par les entreprises

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Citigroup a revu à la hausse ses prévisions concernant le marché mondial de l'intelligence artificielle, invoquant une adoption plus rapide que prévu, par les entreprises, des outils d'IA destinés au codage et à l'automatisation, des sociétés telles qu'Anthropic affichant une forte croissance de leur chiffre d'affaires.

Dans une note publiée le 27 avril, la société de courtage de Wall Street prévoit que le marché mondial de l'IA atteindra plus de 4.200 milliards de dollars d'ici 2030, dont environ 1.900 milliards liés à l'IA d'entreprise.

Citi prévoyait auparavant que le marché mondial de l'IA représenterait plus de 3.500 milliards de dollars, dont près de 1.200 milliards générés par l'IA d'entreprise.

Voici les points clés de la note de Citi sur Anthropic:

* La demande et les revenus des entreprises sont tirés par les modèles Claude et Claude Code, tandis que Mythos représente des avantages potentiels pour l'avenir plutôt qu'une monétisation à court terme.

* Anthropic est “le leader de l'IA d'entreprise”, grâce à une forte traction dans les utilisations commerciales telles que le développement de logiciels et les flux de travail automatisés et agentiques.

* L'accent mis très tôt et de manière soutenue sur les clients d'entreprise a conféré à l'entreprise un avantage structurel, alors même qu'elle doit faire face à la hausse des coûts de calcul, aux contraintes de capacité et à l'intensification de la concurrence des laboratoires d'IA rivaux.

* Environ 80 % du chiffre d'affaires d'Anthropic provient de clients professionnels, ce qui reflète un abandon délibéré des stratégies d'IA axées sur le grand public.

* Le chiffre d'affaires annualisé d'Anthropic a dépassé les 30 milliards de dollars en avril, ce qui représente l'une des trajectoires de croissance les plus rapides de l'histoire du secteur technologique.

* La société a signé d'importants contrats de capacité de calcul , dont un accord de près de 40 milliards de dollars avec Google en début de semaine et un autre de près de 25 milliards de dollars avec Amazon.

* La concurrence s'intensifie alors qu'OpenAI, Google

GOOGL.O et d'autres s'imposent davantage sur les marchés d'entreprise, déplaçant la bataille vers l'intégration des flux de travail et la fiabilité plutôt que vers les benchmarks des modèles d'IA.