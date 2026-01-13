Citigroup revoit à la hausse les prévisions de prix pour CrowdStrike et Fortinet

13 janvier - ** Citigroup relève les prévisions sur CrowdStrike CRWD.O à 610 $ contre 595 $, et sur Fortinet

FTNT.O à 85 $ contre 83 $

** Le nouveau PT implique une hausse de 30,6% par rapport à la dernière clôture de CRWD, et de 8,1% par rapport à la dernière clôture de FTNT

** Pour CRWD, la société de courtage indique que de multiples moteurs de croissance gagnent en traction, ainsi qu'un portefeuille de produits IA pour la sécurité et sécurité pour l'IA en expansion rapide

** Ces facteurs pourraient aider CRWD à atteindre 10 milliards de dollars d'ARR plus tôt que son objectif pour l'année fiscale 31

** Pour FTNT, Citigroup dit que la part de marché d'environ 25 % de la société sur le marché des pare-feu soutient la demande régulière de rafraîchissement du matériel, tandis que son prix performant et sa large distribution mondiale l'aident à gagner des parts supplémentaires

** En 2025, CRWD a augmenté de 37 %, tandis que FTNT a chuté de ~16 %