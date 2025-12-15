 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Citigroup rétrograde la note d'Air Products à "neutre" et abaisse les prévisions de résultats
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 13:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 décembre - ** Citigroup abaisse la note de la société de gaz industriels Air Products APD.N de "neutre" à "achat"; réduit le prix de vente à 245 $ de 300 $

** Le nouveau PT représente une hausse marginale par rapport à la dernière clôture de l'action

** Nous considérons depuis longtemps que les projets d'APD sont à peu près neutres en termes de valeur après avoir pris en compte le capital irrécupérable, les partenariats étant essentiels pour réduire les risques liés aux dépenses initiales ", indique la société de courtage

** La société de courtage ajoute que, bien qu'elle reste encouragée par les efforts visant à redimensionner la structure des coûts et à nettoyer les projets sous-performants, le profil de risque et l'excédent de flux de trésorerie justifient la récente décote

** 15 des 25 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 9 comme "conservée" et 1 comme "vendue"; la prévision médiane est de 305,17 $ - données compilées par LSEG ** A la dernière clôture, APD a baissé de 16,2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

AIR PROD&CHEMICA
243,030 USD NYSE -0,30%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank