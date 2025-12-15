Citigroup rétrograde la note d'Air Products à "neutre" et abaisse les prévisions de résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 décembre - ** Citigroup abaisse la note de la société de gaz industriels Air Products APD.N de "neutre" à "achat"; réduit le prix de vente à 245 $ de 300 $

** Le nouveau PT représente une hausse marginale par rapport à la dernière clôture de l'action

** Nous considérons depuis longtemps que les projets d'APD sont à peu près neutres en termes de valeur après avoir pris en compte le capital irrécupérable, les partenariats étant essentiels pour réduire les risques liés aux dépenses initiales ", indique la société de courtage

** La société de courtage ajoute que, bien qu'elle reste encouragée par les efforts visant à redimensionner la structure des coûts et à nettoyer les projets sous-performants, le profil de risque et l'excédent de flux de trésorerie justifient la récente décote

** 15 des 25 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 9 comme "conservée" et 1 comme "vendue"; la prévision médiane est de 305,17 $ - données compilées par LSEG ** A la dernière clôture, APD a baissé de 16,2 % depuis le début de l'année