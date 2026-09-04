Citigroup repousse à 2027 ses prévisions concernant une baisse des taux de la Fed après la publication d'un rapport solide sur l'emploi aux États-Unis

Fed us (Crédits: Adobe Stock)

Citigroup a repoussé à juin 2027 ses prévisions concernant la prochaine baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, après qu'un rapport sur l'emploi américain meilleur que prévu a renforcé l'idée que le marché du travail reste résilient et a réduit la nécessité d'un assouplissement monétaire à court terme.

La société de courtage table désormais sur des baisses de 25 points de base en juin, septembre et décembre de l'année prochaine, abandonnant ainsi ses prévisions antérieures qui tablaient sur des baisses en octobre et décembre 2026, puis en janvier 2027.

Cette décision fait suite à la publication d'informations indiquant que les employeurs américains ont créé 162.000 emplois en août, un chiffre largement supérieur aux prévisions, tandis que le taux de chômage est resté stable à 4,1%.

Citi, qui adopte depuis longtemps une position accommodante vis-à-vis de la Fed, a déclaré que les dernières données sur le marché du travail laissaient penser que les décideurs considéreraient la situation de l'emploi comme globalement stable et se concentreraient plutôt sur les perspectives d'inflation.

“Le taux de chômage est resté inchangé et le taux d'activité a nettement rebondi”, ont écrit les économistes de Citi Andrew Hollenhorst et Veronica Clark dans une note.

Ces chiffres de l'emploi ont également modifié les anticipations du marché: les contrats à terme sur les fonds fédéraux tablent désormais sur une probabilité de 61% d'une hausse des taux lors de la réunion de politique monétaire de la banque centrale des 15 et 16 septembre, contre 52% avant la publication du rapport.

Les investisseurs se tourneront désormais vers les données de l'IPC et de l'IPP de la semaine prochaine pour obtenir de nouveaux indices sur la trajectoire des taux d'intérêt de la Fed.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))