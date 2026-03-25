Citigroup relève sa prévision d'EBITDA annuel pour BASF
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 10:40
Dans une note, la banque américaine relève que les écarts de prix en mars indiquent que BASF pourrait profiter des contraintes d'approvisionnement en Asie, ce qui soutiendrait les marges en amont et améliorerait le taux d'utilisation des capacités en Europe.
Les analystes en profitent pour relever leur estimation d'EBITDA pour l'année 2026 de 4%, à 6,95 milliards d'euros, soit le haut de la fourchette des prévisions du groupe et 2% au-dessus du consensus.
Citigroup nuance toutefois en indiquant que la fermeture prolongée du détroit d'Ormuz pèserait sur la croissance mondiale et pourrait annuler ces gains.
L'avis des analystes reste à acheter sur le titre du chimise allemand, et l'objectif de cours a été légèrement relevé de 54 à 55 euros.
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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 25/03/2026 à 10:40:00.
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