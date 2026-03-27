 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Citigroup relève la note de Brown-Forman à "neutre", les actions augmentent
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 17:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige pour supprimer le texte superflu de la sixième puce)

27 mars - ** Les actions du fabricant de Jack Daniel Brown-Forman BFb.N en hausse de 6% à 27,31 $

** Citigroup relève la note de "vente" à "neutre"; augmente l'objectif de cours de 24 $ à 28 $

** La société de courtage déclare "nous pensons qu'une transaction potentielle est un moyen pour les deux sociétés et familles d'unir leurs forces pour répondre à un environnement difficile dans la catégorie des spiritueux distillés, avec le ralentissement post-COVID qui a entraîné un ralentissement de la croissance de la catégorie et une accumulation importante des stocks"

** ajoute que l'opération "donnerait une plus grande exposition à de nombreux marchés émergents tels que l'Inde et la Chine, où BFB est actuellement sous-exposé"

** 4 des 18 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 9 à "conserver" et 5 à "vendre" ou moins; l'objectif de cours médian est de 30 $ - données compilées par LSEG ** Le français Pernod Ricard PERP.PA et Brown-Forman sont en discussions pour une éventuelle fusion , ont déclaré les sociétés jeudi

** L'action a chuté de 31% en 2025

Valeurs associées

PERNOD RICARD
64,7000 EUR Euronext Paris +7,94%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 27/03/2026 à 17:18:17.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le ministre de l'Économie et des Finances, Roland Lescure (g), et le secrétaire d'État à la Fonction publique, David Amiel, lors d' une conférence de presse à l'issue d'une réunion ministérielle consacrée aux finances publiques à Paris, le 27 mars 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Carburants: le gouvernement promet des aides "ciblées"
    information fournie par AFP 27.03.2026 17:28 

    Le gouvernement doit annoncer vendredi soir des "aides ciblées" pour les secteurs les plus touchés par la flambée des prix des carburants, à savoir la pêche, l'agriculture ou les transports, à défaut d'envisager des mesures plus générales qui aggraveraient le déficit. ... Lire la suite

  • Le maire réélu Grégory Doucet, à droite, reçoit son écharpe des mains de Jean-Michel Aulas, à gauche, le 27 mars 2026, à Lyon ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )
    Aulas, doyen du conseil municipal, remet l'écharpe au maire de Lyon réélu
    information fournie par AFP 27.03.2026 17:24 

    Jean-Michel Aulas, perdant de l'élection municipale à Lyon mais doyen du conseil nouvellement élu, a remis vendredi l'écharpe de maire à l'écologiste Grégory Doucet, avant d'endosser le costume d'opposant en chef. La poignée de mains entre les deux rivaux fut brève ... Lire la suite

  • La guerre en Iran est une illustration de la nouvelle supériorité militaire obtenue par les USA grâce à Les puces NVidia sont au cœur de cette hégémonie militaire retrouvée. (Crédits: Adobe Stock / image générée par IA)
    Intelligence artificielle, quel impact sur l’ordre mondial… et votre allocation d'actifs ?
    information fournie par Le Cercle des analystes indépendants 27.03.2026 17:12 

    La puissance de l'intelligence artificielle est en pleine explosion. Elle modifie en profondeur la structure de l'ordre politique et économique mondial. La guerre en Iran est une illustration flagrante de ce nouveau paradigme. Cette puissance de 100 mln d'habitants, ... Lire la suite

  • Le rappeur Gims à Paris, le 25 janvier 2026 ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )
    La mégastar Gims passe par la case juge d'instruction
    information fournie par AFP 27.03.2026 17:11 

    Des scènes musicales au terrain judiciaire: Gims, roi de la chanson francophone, va être présenté à un juge d'instruction, dans le cadre d'une affaire de blanchiment présumé, après avoir été interpellé mercredi à sa descente d'avion à Paris. L'artiste congolais ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank