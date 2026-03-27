Citigroup relève la note de Brown-Forman à "neutre", les actions augmentent

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(Corrige pour supprimer le texte superflu de la sixième puce)

27 mars - ** Les actions du fabricant de Jack Daniel Brown-Forman BFb.N en hausse de 6% à 27,31 $

** Citigroup relève la note de "vente" à "neutre"; augmente l'objectif de cours de 24 $ à 28 $

** La société de courtage déclare "nous pensons qu'une transaction potentielle est un moyen pour les deux sociétés et familles d'unir leurs forces pour répondre à un environnement difficile dans la catégorie des spiritueux distillés, avec le ralentissement post-COVID qui a entraîné un ralentissement de la croissance de la catégorie et une accumulation importante des stocks"

** ajoute que l'opération "donnerait une plus grande exposition à de nombreux marchés émergents tels que l'Inde et la Chine, où BFB est actuellement sous-exposé"

** 4 des 18 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 9 à "conserver" et 5 à "vendre" ou moins; l'objectif de cours médian est de 30 $ - données compilées par LSEG ** Le français Pernod Ricard PERP.PA et Brown-Forman sont en discussions pour une éventuelle fusion , ont déclaré les sociétés jeudi

** L'action a chuté de 31% en 2025