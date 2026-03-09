Citigroup réduit le PT de Deere & Co en raison de la faiblesse de la demande d'équipements agricoles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 mars - ** Citigroup réduit les prévisions sur le fabricant de tracteurs Deere & Co DE.N de 675 $ à 625 $; réitère la notation "neutre"

** La nouvelle prévision représente encore une hausse de 6% par rapport à la dernière clôture de l'action

** DE en baisse de 1,3 % dans les transactions de pré-marché

** La société de courtage indique que 2026 représentera probablement le creux de la demande de gros matériel agricole

*le courtier indique que 2026 devrait représenter un creux pour la demande de gros matériel agricole * ajoute que les prix modérés des céréales, la pression sur les revenus agricoles et les prix élevés des machines suggèrent que la demande nord-américaine et mondiale de nouveau gros matériel agricole pourrait rester modérée pendant plusieurs années

** La médiane des prévisions des 25 courtiers qui couvrent le titre est de 673,5 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, DE a augmenté de 26,7 % depuis le début de l'année