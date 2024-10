Citigroup: recul du bénéfice net au 3T sous le poids du coût du crédit

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )

Le bénéfice net de la banque américaine Citigroup a reculé au troisième trimestre, du fait d'un coût du crédit supérieur à l'année précédente, mais il est malgré tout parvenu à dépasser confortablement les prévisions des analystes.

Le chiffre d'affaires a atteint 20,31 milliards de dollars, soit 1% de mieux que sur la même période de l'année précédente, mais le bénéfice net a reculé de 9% à 3,24 milliards de dollars.

Le consensus des analystes de FactSet avait anticipé, respectivement, 19,86 milliards et 2,55 milliards de dollars.

Rapporté par action, le bénéfice net ressort à 1,51 dollar quand le consensus attendait 1,31 dollar.

"Dans cette année charnière, ce trimestre contient de multiples éléments montrant que nous sommes sur la bonne voie et que notre stratégie porte ses fruits", a commenté Jane Fraser, patronne de la banque, citée dans un communiqué.

Sur cette période, la banque a encaissé un gain d'environ 400 millions de dollars grâce à la cession d'activités à Taïwan.

Selon Mme Fraser, les activités de marché ont profité d'un bond de 32% dans le segment des actions, tandis que la banque d'investissement a vu son chiffre d'affaires progresser de 31%, tirée principalement par les émissions de dette.

Dans la gestion de fortune, la banque a engrangé des commissions supplémentaires qui ont permis au chiffre d'affaires d'augmenter de 9% sur un an.

Mais le coût du crédit est passé à environ 2,7 milliards de dollars, contre 1,8 milliard un an plus tôt, principalement du fait de créances douteuses sur les cartes de crédit et de provisions supérieures.

A fin septembre, la banque centralisait pour 689 milliards de dollars de prêts (+3%) - surtout grâce aux cartes de crédit aux Etats-Unis - et 1.300 milliards de dépôts (+3%).