Citigroup recrute des cadres de Barclays et de Nordea pour diriger la banque d'investissement dans les pays nordiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Citigroup C.N a engagé Tobias Akermark de Barclays BARC.L et Kasper Dichow de Nordea

NDAFI.HE pour diriger conjointement sa franchise de banque d'investissement nordique, a déclaré la banque américaine lundi, dans le cadre de l'expansion de ses opérations européennes.

Tobias Akermark, qui était récemment directeur général de Barclays pour la Suède et responsable de la banque nordique, sera basé à Stockholm et rejoindra la banque dans le courant de l'année.

Kasper Dichow, qui a dirigé l'équipe de financement des entreprises et des marchés de capitaux de Nordea, basée en Finlande, travaillera à Copenhague à partir du début de l'année 2026.

Les deux banquiers ont chacun près de vingt ans d'expérience dans la banque d'investissement. Avant de rejoindre Barclays, Tobias Akermark a travaillé pendant 15 ans chez Morgan Stanley, notamment en tant que responsable des fusions et acquisitions dans les pays nordiques. Kasper Dichow dirigeait la banque d'investissement nordique de Credit Suisse avant de rejoindre Nordea en 2015.

Citigroup, qui a entrepris un redressement majeur, notamment en vendant des activités et en simplifiant sa structure, s'attend à ce que les frais de banque d'investissement et les revenus des marchés connaissent une croissance moyenne à un chiffre au troisième trimestre par rapport à l'année précédente.