Citigroup quitte la Russie après la vente de son ancienne filiale

Citigroup C.N a annoncé la vente de son ancienne filiale russe, AO Citibank, à Renaissance Capital mercredi, marquant ainsi la fin des opérations de la banque dans le pays.