Citigroup quitte la Russie après la vente de son ancienne filiale

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
La Bourse de New York a ouvert en légère hausse mercredi, aidée par l'apaisement des inquiétudes liées à l'intelligence artificielle (IA), tandis que les investisseurs attendent le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale (Fed) plus tard dans ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec AFP•18.02.2026•15:54•
La production industrielle a nettement plus augmenté qu'attendu par les analystes en janvier aux Etats-Unis, tirée par les activités manufacturières, selon l'enquête mensuelle de la Réserve fédérale (Fed) publiée mercredi. L'indice évaluant la production du pays ...
Lire la suite
C'est un procès inédit dans la patrie de Jean-Paul II: un évêque polonais a comparu mercredi devant la justice pour avoir couvert des actes de pédocriminalité commis par des prêtres de son diocèse, ce qu'il conteste. L'évêque de Tarnow (sud-est), Andrzej Jez, est ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec AFP•18.02.2026•15:39•
Icade , filiale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations, a présenté mardi des résultats en baisse en 2025, plombés par la crise de l'immobilier neuf et de bureaux, et prévoit une nouvelle diminution de sa rentabilité en 2026. Le chiffre d'affaires ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer