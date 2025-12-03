Citigroup promeut 276 employés au poste de directeur général, la plus petite promotion depuis 2020

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Citigroup C.N a déclaré mercredi avoir promu 276 employés à des postes de directeur général en 2025, la plus petite promotion en cinq ans.

La firme de Wall Street annonce chaque année des promotions de directeurs généraux, le titre le plus élevé de la banque.

Les nouveaux directeurs généraux sont originaires de 21 pays, dont près de 49 % d'Amérique du Nord. Les femmes représentent environ 28 % de la promotion.

L'unité des marchés de Citi a mené les promotions de cette année, la banque ayant élevé 55 employés au rang de directeur général, ainsi que 45 dans la division bancaire.

En octobre, l'unité des marchés a annoncé un troisième trimestre record, avec un chiffre d'affaires en hausse de 15 % à 5,6 milliards de dollars.

Les actions de Citi ont augmenté de plus de 50 % depuis le début de l'année, surpassant un indice plus large qui suit les banques à grande capitalisation .BKX .

L'année dernière, Citi a promu 344, 304 en 2023, 331 en 2022 et 306 en 2021.