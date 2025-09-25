 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Citigroup progresse après la conclusion d'un accord portant sur la vente d'une participation de 25 % dans Banamex pour un montant de 2,3 milliards de dollars
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 12:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** Les actions de la banque de Wall Street Citigroup C.N augmentent de 1,1 % à 102,80 $ avant le marché

** C a annoncé mercredi en fin de journée un accord pour vendre 25 % de sa participation dans Grupo Financiero Banamex au milliardaire mexicain Fernando Chico Pardo pour 2,3 milliards de dollars, marquant une nouvelle étape vers son projet d'introduction en bourse de l'unité

** La maison de courtage Piper Sandler estime que la vente de la participation est une étape importante, car la séparation de l'unité mexicaine représente l'un des derniers points importants de la liste des "choses à faire" de la banque en matière de simplification

** C travaille depuis un certain temps sur la séparation de l'unité de consommation mexicaine, ayant précédemment poursuivi un processus dit "dual track" avant de décider de poursuivre l'introduction en bourse

** John McDonald, analyste chez Truist, déclare que le calendrier de l'introduction en bourse de Banamex pourrait être repoussé à la fin de 2026, en supposant que le processus d'introduction en bourse commence après l'achèvement de la vente de la participation

** 17 courtiers sur 23 évaluent l'action à "acheter" ou plus et 6 à "conserver"; PT médian de 107 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action C a progressé de 44,4 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CITIGROUP
101,650 USD NYSE -1,36%
