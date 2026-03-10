Citigroup progresse après des commentaires constructifs sur la consommation et les marchés de capitaux au premier trimestre

(Mises à jour)

10 mars - ** Les actions du géant de Wall Street Citigroup C.N augmentent de 2,5 % à 109,22 $ dans les échanges du matin

** Jane Fraser, directrice générale de Citigroup, déclare, lors de la Conférence mondiale des institutions financières de RBC, que les dépenses de consommation augmentent et que les bilans sont probablement les plus solides depuis qu'elle est en poste

** « Le principal facteur d'incertitude est évidemment le Moyen-Orient. La grande question réside vraiment dans sa durée et sa capacité d'endiguement », déclare Mme Fraser

** Citigroup s'attend à ce que les commissions de banque d'investissement et les revenus de marché du premier trimestre augmentent d'un pourcentage de croissance à deux chiffres, autour de 15 %.

** Les investisseurs se sont désintéressés des valeurs bancaires ces dernières semaines, car le conflit en cours au Moyen-Orient et les inquiétudes sur le marché du travail alimentent les craintes d'une stagflation en toile de fond

** À la dernière clôture, Citigroup a perdu 8,7 % depuis le début de l'année