 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Citigroup progresse après des commentaires constructifs sur la consommation et les marchés de capitaux au premier trimestre
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 16:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

10 mars - ** Les actions du géant de Wall Street Citigroup C.N augmentent de 2,5 % à 109,22 $ dans les échanges du matin

** Jane Fraser, directrice générale de Citigroup, déclare, lors de la Conférence mondiale des institutions financières de RBC, que les dépenses de consommation augmentent et que les bilans sont probablement les plus solides depuis qu'elle est en poste

** « Le principal facteur d'incertitude est évidemment le Moyen-Orient. La grande question réside vraiment dans sa durée et sa capacité d'endiguement », déclare Mme Fraser

** Citigroup s'attend à ce que les commissions de banque d'investissement et les revenus de marché du premier trimestre augmentent d'un pourcentage de croissance à deux chiffres, autour de 15 %.

** Les investisseurs se sont désintéressés des actions des banques et des sociétés d'investissement, ce qui a eu pour effet d'accroître la volatilité des marchés

** Les investisseurs se sont désintéressés des valeurs bancaires ces dernières semaines, car le conflit en cours au Moyen-Orient et les inquiétudes sur le marché du travail alimentent les craintes d'une stagflation en toile de fond

** À la dernière clôture, Citigroup a perdu 8,7 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CITIGROUP
109,649 USD NYSE +2,88%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank