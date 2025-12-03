Citigroup procède au rachat de ses actions préférentielles de série W, le titre grimpe
information fournie par Zonebourse 03/12/2025 à 17:01
Citigroup annonce le rachat intégral de ses actions préférentielles de série W, représentant une valeur nominale totale de 1,5 milliard de dollars. Le rachat, qui porte sur des titres à taux fixe révisable de 4,000%, interviendra le 10 décembre 2025. Chaque action dépositaire sera remboursée à 1000 USD, et les détenteurs enregistrés au 26 novembre 2025 percevront un dividende trimestriel de 10 USD par titre à la même date.
Cette opération s'inscrit dans la stratégie de gestion du passif du groupe, visant à optimiser la structure de financement et de capital. Citigroup précise que ses décisions de rachat reposent sur des critères économiques, réglementaires et de marché, ainsi que sur leur impact sur la marge d'intérêt nette et les coûts d'emprunt.
À compter de la date de rachat, les actions concernées cesseront de générer des dividendes.
Aux alentours de 17h, le titre Citigroup progressait de 1,8% à New York.
Valeurs associées
|105,130 USD
|NYSE
|+1,88%
