Citigroup prévoit une croissance soutenue de ses activités de banque d'investissement et de marchés
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 15:50
La dirigeante a également souligné que le marché des fusions-acquisitions restait dynamique, notamment grâce aux investissements soutenus dans l'intelligence artificielle et l'automatisation. Dans le même temps, la volatilité accrue liée aux tensions géopolitiques pourrait stimuler les activités de trading des grandes banques, les périodes d'incertitude incitant les clients à multiplier les opérations sur les marchés.
Citigroup poursuit parallèlement un vaste plan de redressement visant à réduire les coûts, résoudre des problèmes réglementaires et améliorer sa rentabilité pour se rapprocher de ses principaux concurrents. Dans ce cadre, la banque prévoit de supprimer environ 1 000 postes et d'autres réductions d'effectifs pourraient suivre, tandis que certaines indemnités de départ seront comptabilisées dès le premier trimestre.
