Citigroup prévoit une croissance soutenue de ses activités de banque d'investissement et de marchés
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 15:50

Citigroup anticipe une hausse de l'ordre 15% pour ses commissions de banque d'investissement et ses revenus de marchés au premier trimestre, a indiqué sa directrice générale Jane Fraser lors d'une conférence organisée par RBC. Cette progression est portée par la solidité des marchés actions et obligataires, qui soutient l'activité de la division marchés de capitaux de la banque.

La dirigeante a également souligné que le marché des fusions-acquisitions restait dynamique, notamment grâce aux investissements soutenus dans l'intelligence artificielle et l'automatisation. Dans le même temps, la volatilité accrue liée aux tensions géopolitiques pourrait stimuler les activités de trading des grandes banques, les périodes d'incertitude incitant les clients à multiplier les opérations sur les marchés.

Citigroup poursuit parallèlement un vaste plan de redressement visant à réduire les coûts, résoudre des problèmes réglementaires et améliorer sa rentabilité pour se rapprocher de ses principaux concurrents. Dans ce cadre, la banque prévoit de supprimer environ 1 000 postes et d'autres réductions d'effectifs pourraient suivre, tandis que certaines indemnités de départ seront comptabilisées dès le premier trimestre.

