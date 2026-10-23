Citigroup obtient l'autorisation de créer une filiale de courtage détenue à 100% en Chine

Citigroup a reçu l'approbation du régulateur chinois pour créer Citigroup Securities China Company, une filiale entièrement détenue par la banque américaine et basée à Shanghai. Cette autorisation, demandée dès la fin de l'année 2021, permettra au groupe de renforcer sa présence sur les marchés financiers chinois et d'élargir ses services aux entreprises et aux investisseurs locaux et internationaux. La nouvelle structure pourra notamment exercer des activités de courtage, de placement de titres, de négociation, de recherche financière et de conseil en investissement.

Cette expansion intervient alors que Pékin poursuit l'ouverture de son secteur financier aux établissements étrangers, malgré un environnement marqué par les tensions géopolitiques et les contraintes réglementaires. Citigroup prépare depuis plusieurs années le lancement de cette activité et prévoit de pratiquement doubler ses effectifs locaux pour atteindre environ 100 collaborateurs d'ici la fin de l'année. La banque entend profiter du regain d'activité sur les marchés d'actions chinois, alimenté notamment par les besoins de financement des entreprises technologiques. Selon sa directrice générale Jane Fraser, cette nouvelle implantation permettra de mieux connecter les entreprises chinoises aux investisseurs internationaux et de renforcer les capacités locales du groupe.

Citigroup rejoint ainsi plusieurs grandes banques américaines qui développent leurs activités de courtage en Chine continentale. En 2025, la filiale chinoise de Goldman Sachs a enregistré un bénéfice presque triplé, à 1,46 milliard de yuans, soit environ 217,39 millions de dollars. JPMorgan a également affiché une forte progression, avec un résultat presque quadruplé à 984 millions de yuans. Ces performances témoignent du potentiel commercial du marché chinois pour les banques d'investissement étrangères. Citigroup cherche désormais à tirer parti de cette dynamique pour accroître ses activités de financement, de négociation et de conseil, tout en composant avec les incertitudes économiques et réglementaires locales.