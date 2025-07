Citigroup: marchés et gestion de fortune soutiennent les résultats information fournie par Cercle Finance • 15/07/2025 à 14:26









(Zonebourse.com) - Citigroup a fait état mardi d'une hausse de 25% de son bénéfice net au titre du deuxième trimestre à la faveur d'une croissance de ses revenus dans ses cinq grandes lignes de métiers, mais surtout dans les marchés et la gestion de fortune.



Le groupe bancaire américain indique avoir dégagé un profit net de quatre milliards de dollars, soit 1,96 dollar par action, sur les trois mois clos fin juin, à comparer avec 3,2 milliards ou 1,52 dollar par titre, au deuxième trimestre 2024.



A titre de comparaison, le consensus anticipait un BPA de l'ordre de 1,63 dollar.



Son produit net bancaire s'est quant à lui accru de 8% à 21,7 milliards de dollars.



Dans son communiqué, Citi souligne que sa branche de marchés financiers a vu ses revenus grimper de 16% à 5,9 milliards de dollars sur le trimestre, signant ainsi son deuxième meilleur deuxième trimestre en cinq ans, grâce notamment à une performance historique dans les actions.



Sa division de gestion de fortune a quant à elle vu ses revenus bondir de 20% à 2,2 milliards de dollars.



L'établissement financier, qui vise un rendement des fonds propres tangibles (ROTCE) de 10% à 11% l'an prochain, souligne que celui-ci s'est amélioré de 1,5 point de pourcentage d'une année sur l'autre au deuxième trimestre pour atteindre 8,7%.



A Wall Street, l'action progressait de 0,3% en cotations avant-Bourse dans le sillage de cette publication.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.