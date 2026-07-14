Citigroup enregistre sa plus forte activité trimestrielle en 10 ans, le titre attendu en hausse

La banque américaine a enregistré une forte progression de ses résultats au deuxième trimestre 2026, portée par la croissance de l'ensemble de ses métiers. Forte de ces résultats, la firme compte augmenter son dividende de 12% et lancer un programme de rachat d'actions de 30 MdsUSD. Les conséquences ne se font pas attendre: le titre est attendu en hausse de 0,7% à l'ouverture de Wall Street.

Citigroup rapporte avoir enregistré un bénéfice net publié de 5,8 MdsUSD au titre du 2e trimestre 2026, un chiffre en hausse de 45% sur un an. Le bénéfice dilué par action (BPA) publié ressort à 3,15 USD, contre 1,96 USD un an plus tôt, soit une progression de 61%, et faisant bien mieux que le consensus S&P qui ciblait plus modestement 2,73 USD.

De la même manière, l'EBIT s'établit à 8 029 MUSD, contre 5 219 MUSD un an plus tôt, faisait aussi mieux que le consensus (6 867 MUSD).

Le produit net bancaire atteint 24,76 MdsUSD, en hausse de 14% par rapport au deuxième trimestre 2025, grâce à la croissance des cinq principaux métiers du groupe ainsi qu'à celle des activités résiduelles. Cette progression a été alimentée par une hausse de 13% du revenu net d'intérêt et de 18% des revenus hors intérêts. Là encore, le consensus est battu : il ciblait 23,73 MdsUSD.

Dans le détail, les revenus des Services ont progressé de 18% à 6,4 MdsUSD, tandis que ceux des Marchés ont augmenté de 17% à 7 MdsUSD. Les revenus de la Banque d'investissement ont bondi de 34% à 1,9 MdUSD tandis que l'activité de Gestion de fortune a enregistré une croissance de 13% de ses revenus à 3,2 MdsUSD, signant un neuvième trimestre consécutif de progression.

"Avec un bénéfice net en hausse de 45%, Citi enregistre son meilleur revenu trimestriel depuis dix ans", a souligné Jane Fraser, la présidente directrice générale.

"La progression de notre capacité bénéficiaire nous permettra d'augmenter de 12% le dividende prévu et nous avons lancé notre programme de rachat d'actions de 30 MdsUSD. La combinaison de nos investissements, d'une exécution rigoureuse et de notre focalisation sur les clients améliore notre rentabilité et produit des résultats plus durables pour nos actionnaires", a-t-elle ajouté.