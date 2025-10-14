 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 237,90
+1,19%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Citigroup dépasse les attentes au troisième trimestre
information fournie par AOF 14/10/2025 à 14:55

(AOF) - Citigroup a surpassé les attentes au troisième trimestre grâce ses métiers de courtage. Le bénéfice net a augmenté de 16%, à 3,75 milliards de dollars, soit 1,86 dollar par action. Ce trimestre intègre une dépréciation de survaleurs de 714 millions de dollars liée à la cession de 25% du capital de la banque mexicaine, Banamex. Les revenus ont augmenté de 9%, à 22,09 milliards de dollars, sachant que le marché ciblait 21,12 milliards de dollars.

Les revenus tirés du courtage obligataire ont progressé de 12%, à 4,02 milliards de dollars, dépassant le consensus s'élevant à 3,74 milliards de dollars. Même constat pour le courtage sur les actions, dont les revenus ont progressé de 24%, à 1,54 milliard de dollars. L'activité de banque d'investissement a aussi été dynamique : elle affiche des revenus en progression de 23%, à 1,146 milliard de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

CITIGROUP
99,770 USD NYSE -0,04%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Bourse de Paris s'envole de 2,53% mercredi matin. ( AFP / Kiran RIDLEY )
    Les Bourses européennes ouvrent en petite baisse
    information fournie par AFP 16.10.2025 09:15 

    Les Bourses européennes ont ouvert en petite baisse dans l'ensemble jeudi, observant résultats de sociétés, tensions commerciales et une croissance timide du PIB au Royaume-Uni en août. Dans les premiers échanges, le FTSE 100 de Londres reculait de 0,21% après ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:54 

    * PERNOD RICARD PERP.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en baisse de 7,6% au premier trimestre, un recul légèrement plus marqué que prévu impacté par la faible demande et le déstockage aux États-Unis et en Chine. * FDJ UNITED FDJU.PA a fait état mercredi ... Lire la suite

  • ORANGE : Peu de risque à moyen terme
    ORANGE : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 16.10.2025 08:54 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • Le logo de Nestlé
    Nestlé va supprimer 16.000 emplois, veut relancer ses ventes
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:41 

    Nestlé va supprimer 16.000 emplois alors que le géant suisse de l'agroalimentaire ambitionne de relancer ses volumes de ventes, a déclaré jeudi son nouveau directeur général Philipp Navratil. Ancien directeur de Nespresso, Philipp Navratil a remplacé Laurent Freixe, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank