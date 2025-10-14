Citigroup dépasse les attentes au troisième trimestre

(AOF) - Citigroup a surpassé les attentes au troisième trimestre grâce ses métiers de courtage. Le bénéfice net a augmenté de 16%, à 3,75 milliards de dollars, soit 1,86 dollar par action. Ce trimestre intègre une dépréciation de survaleurs de 714 millions de dollars liée à la cession de 25% du capital de la banque mexicaine, Banamex. Les revenus ont augmenté de 9%, à 22,09 milliards de dollars, sachant que le marché ciblait 21,12 milliards de dollars.

Les revenus tirés du courtage obligataire ont progressé de 12%, à 4,02 milliards de dollars, dépassant le consensus s'élevant à 3,74 milliards de dollars. Même constat pour le courtage sur les actions, dont les revenus ont progressé de 24%, à 1,54 milliard de dollars. L'activité de banque d'investissement a aussi été dynamique : elle affiche des revenus en progression de 23%, à 1,146 milliard de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS