Citigroup crée un nouveau groupe bancaire pour se concentrer sur l'infrastructure de l'IA, selon une note de service

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant de Wall Street Citigroup

C.N a formé un nouveau groupe pour se concentrer sur les opportunités dans l'espace de l'infrastructure de l'intelligence artificielle en plein essor, selon un mémo interne vu par Reuters mercredi.

La nouvelle équipe est composée de responsables des équipes de banque d'investissement et de banque d'affaires de Citi. Elle collaborera avec des secteurs tels que la technologie, les communications, l'énergie, l'immobilier et les crypto-monnaies.

Voici quelques détails:

* Les banquiers d'investissement Ric Spencer, vice-président de la technologie, et Ashish Agrawal, co-responsable de l'immobilier, dirigeront les efforts de Citi à travers la couverture de la banque d'investissement de la société, selon le mémo.

* Ben Mortimer, banquier spécialisé dans les fusions et acquisitions, Alex Watkins, responsable du financement des technologies, et Doug Baird, responsable des services bancaires aux entreprises dans le domaine des technologies, feront également partie de la nouvelle équipe, selon le mémo.

* Citi estime que près de 3 000 milliards de dollars seront nécessaires d'ici 2030 pour financer la création de centres de données supplémentaires et d'autres capacités d'infrastructure à mesure que l'adoption de l'IA s'accélère.

* "Les projets de centres de données appartenant à des sponsors ont pris de l'ampleur de manière significative, entraînant un changement de financement des capitaux propres vers la dette. Au cours de cette période de construction, le financement de la dette nécessitera une combinaison de dette bancaire, de crédit privé, de financement de l'infrastructure et de l'immobilier et de dette IG structurée", indique le mémo.