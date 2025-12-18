Citigroup affirme que sa transformation est en bonne voie, alors que l'OCC lève l'amendement à l'ordonnance de consentement

Citigroup C.N a déclaré jeudi que les efforts de transformation restaient sa principale priorité alors que la banque continue d'investir dans la modernisation des systèmes et le renforcement de son cadre de risque et de contrôle.

La déclaration a été publiée après que l'Office of the Comptroller of the Currency des États-Unis a supprimé un amendement de juillet 2024 à son ordonnance de consentement de 2020 qui avait exigé que la banque soumette un processus de révision des ressources à l'organisme de réglementation.

"La plupart de nos programmes ont atteint ou presque l'état cible, et nous constatons les avantages des contrôles améliorés, normalisés, automatisés et numérisés", a déclaré la banque.