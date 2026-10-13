Citigroup affiche un bénéfice en hausse de 40% au troisième trimestre

Citigroup a enregistré une progression de 40% de son bénéfice net au troisième trimestre 2026, grâce à la banque d'investissement, aux services aux entreprises et à la gestion de fortune. Malgré cette croissance annuelle, plusieurs activités ont ralenti par rapport au trimestre précédent, dans un contexte de volatilité des marchés et de remontée des taux d'intérêt.

La banque américaine a dégagé un bénéfice net de 5,25 milliards de dollars, soit 2,85 dollars par action, contre 3,8 milliards de dollars et 1,86 dollar par action un an auparavant. Le résultat recule toutefois de 10% par rapport au deuxième trimestre. La rentabilité des fonds propres tangibles ordinaires (ROTCE) atteint 11,5%, tandis que l'indicateur s'établit à 12,6% depuis janvier, au-dessus de l'objectif de 11%. Citigroup a également redistribué 4,1 milliards de dollars à ses actionnaires au cours du trimestre.

Les revenus de la banque d'investissement ont progressé de 9% sur un an, à 1,35 milliard de dollars, malgré un repli trimestriel de 13% lié au ralentissement des émissions de titres. La division marchés a généré 6,11 milliards de dollars de revenus, en hausse de 6%, portée par la négociation d'actions ( 14%) et de produits de taux ( 4%). Les services aux multinationales et la gestion de fortune ont chacun enregistré une croissance de 15% de leurs revenus. En revanche, le bénéfice des cartes de crédit a diminué de 8%, pénalisé par les coûts commerciaux et les risques de crédit, avec 1,9 milliard de dollars de provisions dans l'activité américaine destinée aux particuliers.

Ces résultats interviennent alors que Citigroup poursuit la dernière phase de sa restructuration, après plusieurs cessions internationales et une simplification de son organisation. Le groupe cherche également à corriger les insuffisances relevées par les régulateurs dans ses contrôles internes et sa gestion des données. La principale opération restant à finaliser concerne Banamex, dont Citigroup détient encore 51% du capital et prévoit une introduction en Bourse l'année prochaine. La banque entend désormais concentrer sa croissance sur ses activités internationales, ses services financiers et la gestion de fortune.

Le titre Citigroup est à l'équilibre dans les échanges précédant l'ouverture de Wall Street.