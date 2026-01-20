Citigroup abaisse le PT d'Apple en raison des inquiétudes concernant le prix des mémoires ; les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
20 janvier - ** Les actions du fabricant d'iPhone Apple
AAPL.O en baisse de 1,7% à 251,32 $
** Citigroup abaisse le PT sur AAPL à 315 $ contre 330 $
** Révision à la baisse des estimations de marge brute pour les années 26 à 28, citant un risque de prix plus élevé pour les composants de mémoire, en particulier la DRAM (mémoire dynamique à accès aléatoire)
** Sur les 48 sociétés de courtage qui suivent le titre, 29 le considèrent comme "acheté" ou supérieur, 17 comme "conservé" et deux comme "vendu"; PT médian de 291,50 $, selon les données compilées par LSEG
** AAPL a augmenté de 8,6 % en 2025
