Citigroup abaisse l'objectif de cours d'Honeywell et estime que les coûts liés à la scission de la division aérospatiale pèseront sur les marges en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er juillet - ** Citigroup abaisse son objectif de cours pour Honeywell International de 269,4 $ à 260 $; réitère sa recommandation “Achat”

** Ce nouvel objectif de cours représente toujours une prime de 16 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage estime qu’à la suite de la scission de son activité aérospatiale, HON est désormais une entreprise davantage axée sur la technologie et l’automatisation, ce qui la place en position d’afficher une croissance de son chiffre d’affaires plus régulière et plus prévisible

** Elle s’attend toutefois à ce que les coûts liés à la scission pèsent sur les marges en 2026

** HON devrait réduire ces coûts en 2027, grâce au lancement de nouveaux produits, à l’amélioration de la demande à court terme et à un solide carnet de commandes de projets à long terme, notamment dans les activités liées au GNL

** Le cours cible médian des 30 courtiers couvrant le titre s’établit à 455 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre affichait une hausse d’environ 10 % depuis le début de l’année