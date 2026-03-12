 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Citibank ferme temporairement ses succursales aux Émirats arabes unis par mesure de précaution
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 09:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails au paragraphe 2, contexte)

Citibank C.N fermera ses agences et ses centres financiers aux Emirats arabes unis jusqu'au 14 mars par mesure de précaution, a-t-on appris jeudi sur le site internet de la banque, à la suite d'une vague de banques qui renvoient leur personnel chez eux alors que la crise au Moyen-Orient s'aggrave.

La banque américaine prévoit de rouvrir toutes les agences concernées le 16 mars, mais l'agence du Mall of the Emirates, dans le centre de Dubaï, restera ouverte pendant cette période.

En début de semaine, Citi a demandé à son personnel d'évacuer les bureaux du Dubai International Financial Centre (DIFC) et du quartier Oud Metha de Dubaï, leur demandant de travailler à domicile jusqu'à nouvel ordre.

HSBC HSBC.L , une autre grande banque mondiale, a fermé toutes ses succursales au Qatar jusqu'à nouvel ordre, selon un avis à la clientèle, expliquant que cette mesure visait à assurer la sécurité du personnel et des clients.

Les banques de la région ont renforcé leurs précautions après que l'Iran a menacé les intérêts bancaires du Golfe liés aux États-Unis et à Israël.

Guerre en Iran

Valeurs associées

CITIGROUP
109,170 USD NYSE +0,17%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank