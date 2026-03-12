Citibank ferme temporairement ses succursales aux Émirats arabes unis par mesure de précaution

Citibank C.N fermera ses agences et ses centres financiers aux Emirats arabes unis jusqu'au 14 mars par mesure de précaution, a-t-on appris jeudi sur le site internet de la banque, à la suite d'une vague de banques qui renvoient leur personnel chez eux alors que la crise au Moyen-Orient s'aggrave.

La banque américaine prévoit de rouvrir toutes les agences concernées le 16 mars, mais l'agence du Mall of the Emirates, dans le centre de Dubaï, restera ouverte pendant cette période.

En début de semaine, Citi a demandé à son personnel d'évacuer les bureaux du Dubai International Financial Centre (DIFC) et du quartier Oud Metha de Dubaï, leur demandant de travailler à domicile jusqu'à nouvel ordre.

HSBC HSBC.L , une autre grande banque mondiale, a fermé toutes ses succursales au Qatar jusqu'à nouvel ordre, selon un avis à la clientèle, expliquant que cette mesure visait à assurer la sécurité du personnel et des clients.

Les banques de la région ont renforcé leurs précautions après que l'Iran a menacé les intérêts bancaires du Golfe liés aux États-Unis et à Israël.