 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Citi voit des opportunités d'achat dans le secteur américain de l'aérospatiale et de la défense, ainsi qu'un potentiel de hausse pour LMT et RTX
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 13:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mai - ** Citigroup estime que la récente vague de ventes sur les titres de l'aérospatiale et de la défense, provoquée par les incertitudes géopolitiques et les craintes d'une baisse des dépenses de défense, semble exagérée et a créé des opportunités d'achat

** Ajoute des recommandations positives à court terme sur Lockheed Martin LMT.N , RTX RTX.N , LOAR LOAR.N et Voyager, en invoquant des valorisations attractives et des vents favorables pour le secteur

** Abaisse les objectifs de cours de plusieurs titres de l'aérospatiale et de la défense afin de refléter la compression des valorisations à l'échelle du secteur, et non un affaiblissement des fondamentaux

** S'attend à ce que les valeurs aérospatiales se redressent en premier, soutenues par une forte demande de voyages, une reprise de l'activité aérienne et des valorisations historiquement basses

** Citi indique que la demande sur le marché secondaire reste solide, soutenue par l'utilisation croissante des avions et l'accélération des signaux de demande dans l'aviation militaire

** Prévoyant un rebond ultérieur des actions de défense à mesure que les inquiétudes politiques s'apaisent et que les investisseurs se recentrent sur les moteurs de croissance sous-jacents stables

** Le sous-indice Dow Jones des compagnies aériennes américaines ( .DJUSAR ) a reculé de 10% depuis le début de l'année

Valeurs associées

LOCKHEED MARTIN
526,950 USD NYSE -0,27%
RTX
174,545 USD NYSE -0,78%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 18/05/2026 à 13:40:01.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'entraîneur espagnol d'Aston Villa, Unai Emery, lors de la réception de Liverpool à Villa Park, le 15 mai 2026 ( AFP / Darren Staples )
    Ligue Europa: le quintuplé dans le viseur d'Unai Emery
    information fournie par AFP 20.05.2026 14:21 

    Déjà vainqueur à quatre reprises de la compétition avec Séville et Villarreal, Unai Emery, "Monsieur Ligue Europa", vise la passe de cinq à la tête d'Aston Villa, mercredi face à Fribourg à Istanbul où il espère offrir aux Villans un premier titre depuis plus de ... Lire la suite

  • ( AFP / TOLGA AKMEN )
    Marks & Spencer amorce un rebond après une cyberattaque
    information fournie par Boursorama avec AFP 20.05.2026 14:10 

    La chaîne de distribution britannique Marks & Spencer, spécialisée dans l'habillement et l'alimentation, a annoncé mercredi prévoir un retour à la croissance de ses bénéfices, quelques mois après une cyberattaque qui a perturbé ses services en ligne et pesé

  • La dette américaine en zone rouge ?
    La dette américaine en zone rouge ?
    information fournie par Ecorama 20.05.2026 14:10 

    Le pétrole reste sous tension, les marchés obligataires s’inquiètent et les taux américains poursuivent leur envolée. Alors que les discussions entre Washington et Téhéran patinent, les investisseurs redoutent un retour durable de l’inflation et un nouvel emballement ... Lire la suite

  • Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une conférence de presse sur l'épidémie d'Ebola en RDC et en Ouganda, le 20 mai 2026 à Genève ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    Ebola: l'OMS évoque un risque "élevé" en Afrique centrale, mais "faible" au niveau mondial
    information fournie par AFP 20.05.2026 14:08 

    Le risque épidémique d'Ebola en République démocratique du Congo a été jugé comme étant "élevé" pour l'Afrique centrale, mais "faible" au niveau mondial par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), selon laquelle l'épidémie est probablement apparue "il y a plusieurs ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 044,8 +0,79%
SOITEC
156,65 +9,43%
Pétrole Brent
108,27 -2,39%
NANOBIOTIX
36,24 -5,82%
HAFFNER ENERGY
0,15 +8,23%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank