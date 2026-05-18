Citi voit des opportunités d'achat dans le secteur américain de l'aérospatiale et de la défense, ainsi qu'un potentiel de hausse pour LMT et RTX

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mai - ** Citigroup estime que la récente vague de ventes sur les titres de l'aérospatiale et de la défense, provoquée par les incertitudes géopolitiques et les craintes d'une baisse des dépenses de défense, semble exagérée et a créé des opportunités d'achat

** Ajoute des recommandations positives à court terme sur Lockheed Martin LMT.N , RTX RTX.N , LOAR LOAR.N et Voyager, en invoquant des valorisations attractives et des vents favorables pour le secteur

** Abaisse les objectifs de cours de plusieurs titres de l'aérospatiale et de la défense afin de refléter la compression des valorisations à l'échelle du secteur, et non un affaiblissement des fondamentaux

** S'attend à ce que les valeurs aérospatiales se redressent en premier, soutenues par une forte demande de voyages, une reprise de l'activité aérienne et des valorisations historiquement basses

** Citi indique que la demande sur le marché secondaire reste solide, soutenue par l'utilisation croissante des avions et l'accélération des signaux de demande dans l'aviation militaire

** Prévoyant un rebond ultérieur des actions de défense à mesure que les inquiétudes politiques s'apaisent et que les investisseurs se recentrent sur les moteurs de croissance sous-jacents stables

** Le sous-indice Dow Jones des compagnies aériennes américaines ( .DJUSAR ) a reculé de 10% depuis le début de l'année