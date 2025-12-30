 Aller au contenu principal
Citi vers la finalisation de son retrait de Russie
information fournie par AOF 30/12/2025 à 14:15

(AOF) - Citi a reçu, en interne, les autorisations nécessaires pour procéder à la vente d’AO Citibank, qui regroupe ses activités restantes en Russie, à Renaissance Capital (RenCap). La signature et la finalisation de cette opération sont programmées au premier semestre 2026, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires requises.

Cette opération va entraîner la comptabilisation d'une perte avant impôts sur la cession au quatrième trimestre 2025, liée principalement aux pertes de conversion de devises (CTA), qui resteront également inscrites dans les autres éléments du résultat global cumulés (AOCI) jusqu'à la finalisation de l'opération. L'impact du CTA et de l'AOCI, seraient neutres pour le capital CET1 de Citi, il s'agit du capital d'une banque utilisé pour mesurer sa capacité à absorber des pertes et rester solvable.

La perte sur cession est toutefois susceptible d'évoluer, notamment en fonction des fluctuations de change. Enfin, la cession globale des activités opérationnelles restantes devrait quant à elle avoir un effet positif sur le capital CET1, principalement grâce à la déconsolidation des actifs pondérés par les risques associés.

Valeurs associées

CITIGROUP
118,120 USD NYSE 0,00%
