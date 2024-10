Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Citi: trimestre toujours porté par les réductions de coûts information fournie par Cercle Finance • 15/10/2024 à 14:45









(CercleFinance.com) - Citigroup a fait état mardi d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes au titre du troisième trimestre, toujours à la faveur de ses efforts en matière de réduction des coûts.



Le bénéfice trimestriel de la banque américaine s'est établi à 3,2 milliards de dollars, soit 1,51 dollar par action, sur les trois mois écoulés, contre 3,5 milliards de dollars, ou 1,63 dollar, un an auparavant.



Le produit net bancaire a en revanche augmenté de 1% à 20,3 milliards de dollars, un niveau supérieur aux 19,4 milliards attendus par les analystes.



Dans un communiqué, la directrice générale du groupe, Jane Fraser, a estimé que ces résultats démontraient que la stratégie déployée par l'établissement bancaire continuait d'évoluer dans la bonne direction.



Cette 'transformation' - qui vise essentiellement à générer des gains d'efficacité via une simplification des métiers - s'est traduit par une nouvelle baisse de 2% des dépenses au cours du trimestre.



D'un point de vue opérationnel, la gestion de fortune a vu ses revenus grimper de 9% grâce à une hausse des actifs confiés par les clients et à une revalorisation des commissions perçues.



Les revenus générés par la branche de banque pour les particuliers aux Etats-Unis ont eux augmenté de 3% notamment sous l'impulsion de l'activité de cartes 'brandées' qui s'est accrue de 8% grâce à l'arrivée de nouveaux clients.



L'action Citi était attendue en hausse de plus de 2% à l'ouverture mardi matin dans le sillage de cette publication.





