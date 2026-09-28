Citi souligne l'impact positif des résultats de Synlait sur a2 Milk ; maintient sa recommandation "Achat"

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28 septembre - ** L'action de la société néo-zélandaise a2 Milk ATM.NZ progresse de 3,1 % à 8,55 NZ$, son plus haut niveau depuis le 16 septembre

** Selon Citi, les commentaires figurant dans le rapport sur les résultats de l’exercice 2026 de Synlait, transformateur laitier néo-zélandais SML.NZ constituent un autre élément positif pour a2 Milk

** La société de courtage note que la production de Synlait en septembre était conforme aux prévisions, voire supérieure, dans plusieurs catégories de produits clés

** Citi a indiqué que le taux de réalisation du plan de production de Synlait s’était amélioré, passant de 90 % au premier semestre 2026 à 103 % au second semestre 2026, ce qui suggère que la croissance en volume d’a2 Milk pour l’exercice 2027 devrait refléter de plus en plus la demande sous-jacente des consommateurs

** Il ajoute que le prochain catalyseur pour a2 Milk sera son assemblée générale annuelle, prévue le 19 novembre

** Maintient sa recommandation "Achat" (ATM), avec un objectif de cours de 6,65 dollars australiens par action pour les titres cotés à l’ASX A2M.AX

** Le titre coté en Nouvelle-Zélande a reculé de 17,5 % cette année, en tenant compte de l'évolution du jour