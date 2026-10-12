Citi souhaite résoudre rapidement ses contraintes réglementaires aux États-Unis

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* Selon une source, Citi prévoit de transmettre son rapport d'audit interne aux autorités de régulation d'ici la fin de l'année ou au premier trimestre

* Jane Fraser a déclaré que la banque avait achevé environ 90 % des travaux réglementaires requis

* La levée des mesures de contrôle nécessite l'accord de la Fed, de l'OCC et un vote du Conseil de la Réserve fédérale

(Ajout de détails sur l'amendement de l'OCC au paragraphe 28)

par Tatiana Bautzer et Nupur Anand

Citigroup C.N cherche à mener à bien rapidement ses efforts visant à répondre aux exigences réglementaires qui pèsent depuis longtemps sur la troisième plus grande banque américaine, afin de se recentrer pleinement sur la croissance, selon deux personnes proches du dossier.

Ces exigences perdurent depuis 2020, entraînant des amendes coûteuses et des perturbations pour Citi.

Pas plus tard que cet été, Citi prévoyait de soumettre les documents nécessaires aux autorités de régulation avant la fin de l’année, ou au cours du premier trimestre, a déclaré l’une de ces sources à Reuters.

La banque s’efforce de présenter un audit complet à la Réserve fédérale et au Bureau du contrôleur de la monnaie, afin d’éviter tout retard dans l’obtention de l’agrément, a précisé cette source. Elle mettra ensuite fin à une partie de son dispositif de remédiation, ont indiqué les deux sources.

Cela permettrait enfin à la banque de s’engager sur la voie de la levée des ordonnances de consentement. Ces ordonnances portent sur les exigences réglementaires visant à remédier à la gestion des risques, à la gouvernance des données et à d’autres dysfonctionnements .

Les investisseurs et les analystes sont particulièrement attentifs à la date à laquelle Citi pourrait se libérer de ce fardeau réglementaire, ce qui permettrait de libérer des ressources, de stimuler le cours de l’action et constituerait une réussite majeure pour la directrice générale Jane Fraser.

Mme Fraser a déclaré que Citi avait accompli environ 90 % du travail réglementaire requis par ces ordonnances.

ACCÉLÉRATION

Mike Mayo, analyste chez Wells Fargo, a déclaré qu’une levée de ces mesures “serait perçue comme une validation de leur processus de restructuration, et que les actions de Citigroup pourraient alors attirer un plus grand nombre d’investisseurs”.

Plus tôt cette année, Reuters avait rapporté que la banque espérait achever ce travail d’ici fin 2026.

Bien que Citi n’ait jamais confirmé de calendrier officiel, une source proche du dossier a indiqué que la banque subissait des pressions pour y parvenir dès que possible, mais qu’elle avait connu un bref retard lié à un audit au cours de l’été.

Citi n’a pas commenté les raisons qui la pousseraient à se soustraire aux ordonnances de consentement dès que possible, mais a précisé qu’une telle décision relevait des autorités de régulation.

“La manière dont Citi est gérée aujourd’hui est fondamentalement différente de celle qui prévalait au début de notre transformation, et nous nous engageons à garantir que les changements que nous avons mis en œuvre pour renforcer notre environnement de gestion des risques et de contrôle soient durables”, a déclaré un porte-parole de Citi.

“Comme nous l’avons toujours dit, nous ne spéculerons pas sur la levée des ordonnances de consentement, car celle-ci relève exclusivement de la discrétion de nos régulateurs”, a ajouté le porte-parole.

DES PERSPECTIVES PROMETTEUSES

Les problèmes réglementaires de Citi sont survenus à un moment où ses concurrents ont tiré parti de l’assouplissement des politiques bancaires du gouvernement, notamment en matière de supervision et de réglementation, selon les analystes.

Les documents déposés montrent que la banque a consacré 3,3 milliards de dollars à des travaux de “transformation” l’année dernière. Elle doit publier ses résultats mardi .

Dans un rapport d’analyse, Ebrahim Poonawala, analyste chez Bank of America, a déclaré que la division de gestion de patrimoine de Citi “présente le plus grand potentiel d’amélioration” parmi ses cinq activités principales; pour cela, elle doit accélérer la croissance des actifs sous gestion et réorienter ses revenus vers les commissions plutôt que vers les marges d’intérêt.

Cette division affiche toujours le rendement le plus faible des cinq activités, à 12,6% au premier semestre, alors que son objectif à long terme est de 20%.

Les deux personnes proches du dossier ont indiqué que les activités de gestion de patrimoine et de banque de détail pourraient bénéficier d’une expansion de leur envergure, une solution potentielle consistant à ouvrir de nouvelles agences ou à acquérir un gestionnaire de patrimoine.

Bien que de telles mesures d’expansion ne soient pas formellement interdites par les ordonnances de consentement, elles font l’objet d’un examen plus minutieux de la part des régulateurs, ce qui renforce la nécessité de répondre rapidement à leurs exigences.

“Il est plus difficile de se concentrer sur une croissance significative avant d’avoir résolu les problèmes”, a déclaré Tim Long, ancien contrôleur adjoint à l’OCC. “Il est logique que la banque tente de finaliser ces ordonnances sous l’administration (Trump) afin d’éviter un éventuel changement d’autorités de régulation et une approche différente.”

POLITIQUES FAVORABLES

Toute acquisition potentielle obligerait Citi à tenir compte à la fois des attentes des régulateurs et de celles des investisseurs, d’autant plus que les spéculations concernant une transaction imminente avaient été très mal accueillies par le marché plus tôt cette année.

Mme Fraser a ensuite déclaré aux investisseurs lors d’une conférence téléphonique sur les résultats: “Nous ne nous intéressons qu’à la croissance organique et nous nous concentrons uniquement sur celle-ci. Point final. Fin de l’histoire.”

L’administration Trump , qui approche désormais de la moitié de son mandat, s’est jusqu’à présent montrée globalement favorable aux banques, bien que le président ait attaqué certaines entreprises, notamment JPMorgan et Bank of America .

Trump a en revanche salué Citi dans un message publié sur les réseaux sociaux pour la croissance de ses activités de banque d’investissement.

Sous Trump, les régulateurs financiers ont répondu à plusieurs griefs de longue date du secteur, notamment en réduisant les obstacles aux fusions dans le cadre de la volonté générale de l’administration d’alléger la réglementation.

Certains dirigeants du secteur craignent qu’une future administration démocrate ne revienne sur ces politiques.

SUIVI DES DONNÉES

Le chemin parcouru par Citi pour corriger ses erreurs passées a été long et semé d’embûches.

Tout remonte à un virement raté de 900 millions de dollars destiné aux créanciers de Revlon, qui a conduit en 2020 la Réserve fédérale et l’OCC à exiger que la banque remédie à des problèmes de longue date en matière de gestion des risques et de gouvernance des données. La banque s’est vu infliger une amende de 400 millions de dollars et a accepté de corriger les problèmes identifiés.

Quatre ans plus tard, l’OCC lui a infligé une nouvelle amende pour retard dans la résolution des problèmesliés aux données et d’autres difficultésen rapport avec les ordonnances de consentement initiales, et a demandé, dans un avenant, que Citi présente un plan indiquant les ressources qu’elle allouerait pour remédier à ces problèmes. L’OCC a levé cet avenant en décembre 2025, mais l’ordonnance de consentement initiale restait en vigueur .`

L’une des personnes interrogées par Reuters a indiqué que la banque avait soigneusement vérifié les mesures correctives destinées à être présentées à l’autorité de régulation, un audit interne mené cet été ayant rejeté une version présentée concernant la traçabilité des données – plus précisément, la capacité à retracer l’origine des comptes agrégés.

Veiller à ce que les audits internes soient rigoureux sera essentiel pour rationaliser le processus et éviter des contrôles approfondis du travail de Citi, a ajouté cette personne.

La levée des ordonnances de consentement nécessiterait l’accord de la Fed et de l’OCC. La Fed a refusé de commenter cet article. L’OCC n’a pas répondu à une demande de commentaire.