Citi se montre optimiste vis-à-vis des entreprises énergétiques australiennes grâce à la remontée des cours des matières premières en septembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 octobre - ** Citi voit un potentiel de hausse pour les sociétés gazières australiennes dans le sillage d'un contexte "favorable" des prix des matières premières au cours du trimestre de septembre

** La société de courtage prévoit une croissance à deux chiffres des bénéfices de base pour les géants de l'énergie Woodside Energy WDS.AX et Santos STO.AX au cours de l'année civile 2026

** La société prévoit une croissance du flux de trésorerie disponible pour les projets Barossa et Pikka de STO et indique que WDS tire parti des prix élevés du gaz à l’échelle mondiale, tandis que l’attention des investisseurs reste fermement focalisée sur la réussite de la mise en service du projet Scarborough de WDS

** Note que, parmi les petites capitalisations, le débat porte toujours sur la performance opérationnelle

** Indique que Karoon Energy KAR.AX se négocie avec une décote suite aux perturbations opérationnelles survenues à son usine de Bauna

** La société de courtage estime que Beach Energy BPT.AX dépassera sa production affichée pour le trimestre de septembre, mais demande des garanties quant à la solidité opérationnelle de l’usine de Waitsia

** Relève de 3% l’objectif de cours pour STO à 9,6 AUD par action, maintient celui de BPT inchangé à 0,8 AUD par action, abaisse celui de WDS de 2% à 32,5 AUD et celui de KAR de 14% à 1,8 AUD par action

** Le sous-indice "Énergie" .AXEJ recule de 0,4% à la dernière clôture, mais affiche une hausse de 29,1% depuis le début de l'année