Citi revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'entreprise australienne EVT ; le cours de l'action progresse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

26 octobre - ** Les actions de la société de divertissement et de voyage EVT EVT.AX progressent de 1,1 % à 15,32 dollars australiens

** Citi relève ses prévisions de bénéfice net après impôts (NPAT) pour l'exercice 2027 de 14 %, et de 2 % respectivement pour les exercices 2028 et 2029, à la suite d'une mise à jour positive concernant le 1er trimestre 2027

**Vendredi, la société a publié un Ebitda consolidé de 72,5 millions de dollars australiens (50,91 millions de dollars) pour le 1er trimestre 2027 , en hausse de 17 % par rapport à l'année précédente

** Les résultats de la division hôtelière d’EVT, globalement stables au 1er trimestre 2027, ont été légèrement décevants, mais Citi prévoit une croissance supplémentaire de l’EBITDA d’environ 13 millions de dollars australiens pour l’exercice 2027

** Les cessions restent difficiles, la hausse des taux d’intérêt, l’augmentation des coûts de construction et la faiblesse persistante des prixde l’immobilier résidentiel pesant sur les perspectives de vente de son complexe de loisirs situé au 525 George Street à Sydney, ajoute Citi

** Maintient son objectif de cours à 17,55 dollars australiens avec une recommandation "acheter"

** Le titre affiche une hausse de 22 % depuis le début de l'année, en incluant les variations de la journée

(1 dollar = 1,4241 dollar australien)