Citi revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice par action pour la société australienne Accent et relève son objectif de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 mai - ** Citi relève ses prévisions de bénéfice par action pour le distributeur australien de chaussures Accent Group AX1.AX pour les exercices 2027 et 2028, respectivement de 27 % et 41 %

** Cette hausse reflète principalement la stratégie de réduction des coûts de la société

** Maintient ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 2026 globalement inchangées et table sur un Ebit de 81,5 millions de dollars australiens (58,87 millions de dollars)

** Prévoyant une marge d'Ebit de 7,9 % pour l'exercice 2030, contre une prévision antérieure de 4,8 %

** Fixe un nouvel objectif de cours à 0,6 dollar australien, en hausse de 5 % par rapport à l'ancien

** Sur 11 analystes, 2 attribuent à l'action la note “acheter” ou supérieure, 8 “conserver” et 1 “vendre”; leur objectif de cours médian est de 0,73 dollar australien – selon les données compilées par LSEG

** Le titre a perdu 40,7 % depuis le début de l'année à la dernière clôture

(1 $ = 1,3845 dollar australien)