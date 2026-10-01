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Citi revoit à la hausse ses prévisions concernant le bitcoin et l'ether, en raison d'une forte activité sur le marché des cryptomonnaies
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 09:19

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CITI (Crédits: Adobe Stock)

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Citigroup a revu à la hausse ses prévisions à 12 mois pour le bitcoin et l'ether, invoquant une forte activité sur les cryptomonnaies, un contexte macroéconomique favorable et une reprise des entrées de capitaux vers les ETF.

La société de courtage a relevé son objectif pour le bitcoin

BTC= de 82 000 $ à 113 000 $ et celui de l'ether ETH= de 2 240 $ à 3 028 $.

* Dans une note datée de mercredi, Citi a indiqué s'attendre à ce que les entrées de capitaux vers les cryptomonnaies reprennent à un rythme plus lent mais plus régulier, à mesure que les conseillers et les sociétés de courtage augmentent progressivement leurs allocations en bitcoins

* La société de courtage prévoit également 5 milliards de dollars d'afflux au cours des 12 prochains mois

* La semaine dernière, le Sénat américain n'a pas réussi à faire avancer le « Clarity Act » , visant à créer un cadre réglementaire pour les actifs numériques, ce qui constitue un revers pour l'ensemble du secteur

* « L'échec du Clarity Act a réduit les chances d'adoption d'un projet de loi sur la structure du marché, mais a néanmoins incité la Securities and Exchange Commission (SEC) à publier des annonces réglementaires qui ont atténué le sentiment négatif », a déclaré Citi

* Le bitcoin et l'ether ont respectivement progressé de près de 40 % et 68 % au cours des trois derniers mois, réduisant ainsi leurs pertes depuis le début de l'année à environ 4 % et 9 %

* Après avoir sous-performé les actifs risqués en général pendant des mois, le bitcoin a progressé de 40 % depuis ses plus bas de juillet, le dollar faible – suite à la récente décision du Trésor américain de racheter des obligations à long terme – ayant redonné de l'élan à l'ensemble des marchés des cryptomonnaies

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 01/10/2026 à 09:19:07.

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