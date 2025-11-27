 Aller au contenu principal
Citi rétrograde Sodexo en raison d'un "long redressement" et privilégie Compass avec une recommandation d'achat
information fournie par Reuters 27/11/2025 à 10:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 novembre - ** Citigroup rétrograde Sodexo EXHO.PA de "acheter" à "neutre", estimant qu'il faudra probablement beaucoup de temps pour que la société française de services de restauration démontre son redressement aux investisseurs ** Les investisseurs attendront des preuves définitives d'une reprise, selon nous, dit le courtier, notant que le titre n'a pas eu de réaction du marché suite au changement de directeur général et que les catalyseurs pour un redressement ne sont pas imminents

** Citi préfère son rival britannique Compass CPG.L , qu'il fait passer de "neutre" à "achat", en citant sa valorisation attrayante et sa croissance durable

** Le courtier s'attend à ce que les récentes fusions-acquisitions en Europe augmentent les marges internationales de Compass et considère le retour aux rachats d'actions en novembre 2026 comme un autre catalyseur pour l'action

** Il maintient Aramark ARMK.N et Elior ELIOR.PA à "acheter", considérant Aramark comme sous-évalué et notant que la reprise du dividende d'Elior fournit un prix plancher

** Sur les 18 analystes qui couvrent Sodexo, quatre le considèrent comme "strong buy" ou "buy", 13 comme "hold" et un comme "sell" - données LSEG

** Quatorze analystes sur 21 estiment que Compass est "fortement à l'achat" ou "à l'achat", cinq l'estiment "en attente" et deux l'estiment "fortement à la vente" ou "à la vente" - données LSEG

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 27/11/2025 à 10:48:49.

