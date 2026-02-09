Citi rétrograde Old Dominion à "neutre", en raison d'une concurrence accrue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 février - ** Citi réduit la note du transporteur de charges partielles Old Dominion Freight Line ODFL.O de "achat" à "neutre"

** L'entreprise a augmenté ses prévisions de 196 $ à 216 $, ce qui représente une hausse de 6,7 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** Selon la société, l'intensification de la concurrence dans le secteur du transport de charges partielles (LTL) pourrait nuire à la politique de prix élevés d'ODFL et à la dynamique de ses parts de marché

** L'optimisme sur le marché nord-américain du camionnage a augmenté en raison de meilleurs signaux macroéconomiques et de l'amélioration des tendances des taux spot; mais les actions du camionnage semblent surévaluées en l'absence d'amélioration des bénéfices

** Citi abaisse également la note de Knight-Swift Transportation KNX.N de "achat" à "neutre" et celle de Werner Enterprises WERN.O de "neutre" à "vente"

** 9 des 26 courtiers considèrent ODFL comme un "achat" ou plus, 13 comme un "maintien" et 4 comme une "vente" ou moins; le PT médian est de 195,50 $ - données compilées par LSEG

** En 2025, ODFL a chuté de ~11,1%, KNX de ~1,4% et WERN de ~16,5%