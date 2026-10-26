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Citi reste pessimiste sur Moderna après la publication des données complètes sur le vaccin contre le mélanome ; l'action poursuit sa chute
information fournie par Reuters 26/10/2026 à 16:06

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 octobre - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Moderna MRNA.O recule de 6,4 % à 187,25 dollars, après avoir chuté de 18 % au cours des deux dernières séances

** Citi maintient sa recommandation "vendre / risque élevé" et son objectif de cours de 80 dollars sur le titre

** La société de courtage indique que les données complètes concernant l’intismeran, le vaccin expérimental contre le cancer développé par Moderna, dans le mélanome cutané, n’ont pas apaisé les inquiétudes relatives à la valorisation et à l'exécution

** Citi précise que les spécialistes ont accueilli ces données de manière positive, sans toutefois y voir un traitement susceptible de changer fondamentalement la prise en charge du mélanome

** Les analystes de Citi évoquent des inquiétudes concernant les délais de fabrication, les obstacles liés à la sélection des patients, l’adoption commerciale et la possibilité de reproduire les résultats obtenus dans le mélanome sur d’autres cancers

** La société de courtage indique que les attentes concernant les prochaines données sur le cancer du rein restent élevées et que la valorisation table déjà sur la réussite de multiples facteurs non encore prouvés

** L’objectif de cours de Citi implique une baisse d’environ 60 % par rapport au cours de clôture de Moderna vendredi

** La société et son partenaire Merck MRK.N ont publié des données détaillées issues de l’essai clinique de phase avancée sur le mélanome après que les résultats ont été divulgués sur un site web consacré à l’oncologie

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une hausse d'environ 557 % depuis le début de l'année

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MODERNA
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