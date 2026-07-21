Citi reste optimiste sur le sucre, pessimiste sur le café et passe à une position neutre sur le cacao

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L'équipe de recherche sur les matières premières de la banque américaine Citi a déclaré mardi qu'elle restait optimiste sur le sucre et pessimiste sur le café, tout en adoptant une position neutre sur les contrats à terme sur le cacao.

* Citi a maintenu ses objectifs de cours pour les contrats à terme sur le sucre brut de l'ICE SBc1 à 17 cents la livre à trois mois et à 19 cents à 12 mois. Le sucre a clôturé mardi à 14,82 cents. * Elle a indiqué que le marché du sucre bénéficierait du soutien apporté par la hausse de la consommation d’éthanol au Brésil et de la baisse de la production sucrière en Europe et en Inde , dans un contexte de risques croissants liés au phénomène El Niño.

* Citi est passée à une position neutre sur les contrats à terme sur le cacao CCc1 , tout en maintenant ses objectifs de cours à 5 000 dollars la tonne à trois mois et à 6 000 dollars la tonne à douze mois. Le cacao à New York a clôturé mardi à 5 520 dollars. * La banque a indiqué vouloir disposer de preuves des dégâts causés aux cultures par El Niño et d’indicateurs plus solides de la demande de cacao avant de revoir ses prévisions.

* La banque a déclaré qu’elle restait pessimiste concernant le café arabica KCc1 , mais a relevé ses objectifs de cours à 2,50 dollars la livre dans trois mois et à 2,25 dollars la livre dans douze mois. L’arabica a clôturé mardi à 3,2455 dollars.

* Elle a indiqué que les perspectives d'approvisionnement restaient positives pour le café, notamment grâce à une récolte brésilienne proche des niveaux records.