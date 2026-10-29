Citi reste à l'achat sur Rheinmetall, le titre grimpe après le contrat "Schakal"

Le courtier confirme aussi son objectif de cours sur le titre avec une cible de 1 408 euros. En fin de séance, le titre progressait de 4,3% à Francfort, autour des 1 055 euros.

Charles Armitage, l'analyste en charge du dossier chez Citi, considère que la nouvelle commande de 69 véhicules de combat d'infanterie Schakal passée par l'Allemagne et les Pays-Bas, pour un montant total évalué entre 900 MEUR et 1 MdEUR, témoigne de la persistance des besoins allemands en véhicules blindés. Rheinmetall devrait en capter entre 500 et 600 MEUR.

L'analyste considère cette commande comme un signal encourageant avant l'attribution attendue du projet Arminius, estimé à environ 12 MdsEUR. Son approbation en commission est prévue le 9 décembre, pour une attribution du contrat fin décembre ou éventuellement en janvier.

Selon Citi, cette nouvelle commande conforte la pertinence des chars et véhicules blindés dans les conflits modernes, malgré l'essor des drones.

CIti indique toutefois rester attentif aux capacités d'exécution et à ses capacités à adapter sa chaîne d'approvisionnement à la montée en puissance de la demande.