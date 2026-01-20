Citi reprend Akzo Nobel à "acheter" et estime que la fusion avec Axalta créera une "puissance"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 janvier - ** Citi reprend la couverture de la société néerlandaise de peintures et de revêtements Akzo Nobel AKZO.AS avec la mention "acheter", déclarant que la fusion proposée avec Axalta "débloquera une valeur substantielle"

** Pour les actionnaires d'Akzo, Citi estime que la fusion débloquera une valeur d'environ 20 % de la capitalisation boursière grâce aux synergies de coûts et à un dividende spécial de 2,5 milliards d'euros prévu avant la clôture de l'opération

** La société de courtage estime que l'objectif de 600 millions de dollars de synergies est crédible, citant la conviction des deux équipes de direction et leurs solides antécédents en matière d'initiatives de réduction des coûts

** L'opération devrait créer une "nouvelle puissance dans le domaine des revêtements" avec une base de revenus plus diversifiée, prête à combler l'écart de valorisation avec ses pairs les plus proches, ajoute Citi

** Le courtier fixe un PT de 66 euros pour Akzo sur la base d'une probabilité de clôture de l'opération de 75%

** Sur les 17 analystes qui couvrent Akzo Nobel, neuf considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", sept la considèrent comme une "attente" et un la considère comme une "vente" - données LSEG