Citi relève son objectif de cours, mais revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices pour la société australienne Boss Energy

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3 septembre - ** Citi relève de 4% son objectif de cours pour Boss Energy BOE.AX , à 1,45 dollar australien par action; la banque maintient sa recommandation "neutre"

** Cette hausse du cours cible du producteur d’uranium reflète des multiples sectoriels plus élevés, partiellement compensés par des perspectives de production revues à la baisse, ajoute Citi

** Toutefois, la société de courtage réduit de 41% ses estimations de bénéfice net après impôts (NPAT) de base pour l’exercice 2027, afin de tenir compte d’une baisse de production conforme à la nouvelle étude de faisabilité de son projet Honeymoon Uranium en Australie-Méridionale

** BOE a déclaré la semaine dernière, selon , que l’étude de faisabilité (NFS) du projet Honeymoon confirmait une production de 13,8 millions de livres d’U3O8 à Honeymoon jusqu’à l’exercice fiscal 34

** La semaine dernière, la société a également indiqué, selon , que les perspectives de production pour l’exercice 2027 s’établissaient entre 1,25 et 1,30 million de livres d’U3O8, tout en annonçant un bénéfice net après impôts de 2,5 millions de dollars australiens, contre une perte nette de 34,2 millions de dollars australiens l’année précédente

** Sur 15 analystes, six attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou mieux, cinq "conserver" et quatre "vendre" ou moins; leur objectif de cours médian est de 1,48 dollar australien – données LSEG

** Le titre a reculé de 1,7% depuis le début de l'année, à la dernière clôture