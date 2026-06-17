Citi relève ses objectifs de cours pour les fabricants d'équipements pour semi-conducteurs ; les actions progressent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
17 juin - ** Les actions des fabricants d'équipements pour semi-conducteurs Applied Materials AMAT.O , KLA Corp KLAC.O et Lam Research LRCX.O progressent de 2,4% à 3% avant l'ouverture du marché
** Citigroup relève son objectif de cours pour AMAT de 550 $ à 710 $, pour KLAC de 206,40 $ à 290 $ et pour LRCX de 315 $ à 450 $
** L’essor de l’IA agentique entraîne une forte hausse de la demande en mémoire à haut débit, alors que le secteur est confronté à une pénurie d’approvisionnement – Citi
** La société de courtage prévoit que le marché des outils de fabrication de puces atteindra environ 250 milliards de dollars d’ici 2028.
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