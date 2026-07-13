Citi relève sa cible sur Safran et le titre... baisse

L'analyste maintient sa note "neutre" sur la valeur, tout en relevant sa cible de 305 à 315 euros.

Citi s'attend à ce que les résultats du premier semestre 2026, qui seront publiés le 28 juillet, soient "solides", portés par la vigueur persistante des activités de maintenance aéronautique, la reprise attendue des réseaux de vols au second semestre et la poursuite de la reconnaissance des profits liés au moteur LEAP 1B.

Concrètement, le bureau d'études anticipe un EBITA du premier semestre supérieur de 3% au consensus, principalement grâce à la division Propulsion, et s'attend à un relèvement de plusieurs objectifs financiers pour l'exercice 2026, notamment en matière de chiffre d'affaires, d'EBIT et de livraisons de moteurs LEAP.

Le relèvement de l'objectif de cours reflète une légère hausse des estimations pour 2027-2030 ainsi qu'une amélioration des hypothèses de conversion de trésorerie. Citi estime toutefois que la forte progression récente du titre intègre déjà largement ces perspectives.

Le titre cède d'ailleurs 2,14% à Paris, signant la plus forte contraction de l'indice CAC 40.