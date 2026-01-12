Citi relève les prévisions de Caterpillar et d'AGCO en raison de marges plus élevées pour 2026

12 janvier - ** Citi relève les prévisions sur les fabricants d'équipements industriels et agricoles Caterpillar CAT.N et AGCO AGCO.N .

** Citi relève les prévisions pour CAT de 690 $ à 710 $, soit une hausse de 15 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Lifting PT on AGCO to $120 from $115, a 7.2% upside to stock's last close

** La société de courtage relève ses estimations pour le BPA ajusté 2026 de CAT à 22,00 $ contre 21,90 $, reflétant principalement des prix plus élevés dans le segment des industries de la construction et des hypothèses de marge

** Le pourcentage de croissance de la production d'électricité pour CAT devrait être à deux chiffres, grâce à la demande en énergie de secours et en énergie primaire des centres de données, soutenue par l'expansion des capacités qui devrait se poursuivre jusqu'en 2030

** Bien qu'AGCO ait fait un travail solide pour améliorer son profil de marge, l'atténuation des tarifs et d'autres initiatives d'amélioration des marges pourraient prendre un certain temps à se manifester, d'autant plus que l'agriculture nord-américaine devrait continuer à chuter en 2026