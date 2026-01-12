Citi relève le PT de Cummins en raison de l'optimisme concernant une forte croissance en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
12 janvier - ** Citi relève l'objectif de cours (PT) du fabricant américain de moteurs de camions Cummins CMI.N à 630 $ contre 580 $, en raison des fortes prévisions de croissance des bénéfices pour la société en 2026 et 2027
** Le nouveau PT représente une hausse de 14,1 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** « Nous prévoyons une croissance à deux chiffres des bénéfices en 2026 et 2027, soutenue par nos attentes en matière de croissance robuste de la production d'énergie et d'expansion des marges dans tous les segments », déclare la société de courtage
** 13 des 23 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, et 10 comme "conservée"; leur objectif de cours médian est de 540 $ - données compilées par LSEG
