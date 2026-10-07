Citi relève la recommandation sur XPO à « acheter » en raison de gains de parts de marché et de la solidité des prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 octobre - ** Citigroup relève la note de la société de logistique XPO XPO.N de « neutre » à « acheter »; relève son objectif de cours à 224 dollars, ce qui laisse entrevoir un potentiel de hausse d'environ 22 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage explique qu’elle relève la note du titre compte tenu de sa baisse, qui est passée d’une fourchette de 230 dollars à son cours actuel de 183 dollars par action

** Elle ajoute que les récentes baisses observées dans le secteur des transports ont créé « un profil risque/rendement plus favorable » à l’approche des résultats du troisième trimestre

** « Il convient de noter que XPO s’est montré particulièrement optimiste quant aux résultats du troisième trimestre, évoquant des opportunités de gains de parts de marché et de solidité des prix », indique Citi

** Sur 26 sociétés de courtage, 19 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, 6 « conserver » et 1 « vendre »; leur objectif de cours médian est de 238 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 35 % depuis le début de l'année